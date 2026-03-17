Votos de protesto pela plataforma do subsídio de mobilidade

O parlamento discute dois votos de protesto, do JPP e do PS, contra os probvlemas criados pela plataforma do subsídio de mobilidade das viagens aéreas.

Élvio Sousa lembra que a plataforma foi apresentada como "um instrumento milagroso" e rapidamente passou a ser "um calvário", com grandes atrasos nos reembolsos.

Paulo Cafôfo, do PS, apresentou um voto de protesto contra as "manobras" e "bloqueios" criados pelo PSD, na Assembleia da República, em relação ao diploma do subsídio de mobilidade.