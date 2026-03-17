JPP alerta que o Complexo Desportivo José Lino Pestana "reclama uma reabilitação urgente"

O Grupo Parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP) lamentou esta terça-feira, 17 de Março, o estado de “completo abandono” do Complexo Desportivo José Lino Pestana, no Porto Santo.

Em nota emitida, o partido culpa o Governo Regional, apontando que o Executivo Madeirense “não honra a memória de uma das figuras mais carismáticas da Ilha, nem dignifica a comunidade porto-santense”.

O JPP compromete-se em levar a situação do Complexo Desportivo à Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM), através de uma proposta de resolução que pretende determinar a avaliação das condições de segurança de todo o Complexo, envolvendo as entidades regionais e municipais competentes, designadamente nas áreas da proteção civil, engenharia e património, com o objectivo de prevenir riscos para atletas e visitantes; e promover, com base nos elementos técnicos apurados, a adopção das medidas que se revelem necessárias, incluindo, a reabilitação e recuperação do Complexo, garantindo uma prática desportiva segura e o cumprimento das promessas feitas à população da Ilha do Porto Santo.

“Numa Região que se orgulha – e bem – de ter o melhor jogador de futebol do mundo, onde o sonho de ser Ronaldo é transversal a várias gerações e géneros, o estado do Complexo Desportivo José Lino Pestana reclama uma reabilitação urgente, tanto mais que, em simultâneo, se anunciaram milhões para a ampliação de um campo de golfe ou mais de meio milhão para campos de padel”, critica o deputado Carlos Silva, que vive e lecciona naquela Ilha.

O parlamentar afirma que o espaço é hoje o palco de treino e competição de dezenas de atletas jovens da Associação Desportiva Os Profetas, bem como dos veteranos do Clube Desportivo Portosantense, que nele desenvolvem diversas iniciativas no plano desportivo e social.

Carlos Silva aponta que "o estado de degradação da relva (sintética), da vedação, das bancadas, dos postes de iluminação e dos holofotes", é pouco consentâneo com a prática desportiva.

A situação tem gerado repetidos apelos da comunidade porto-santense, incluindo uma resolução aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal do Porto Santo de 19 de Fevereiro de 2026, que protesta a inação do Governo Regional em realizar obras de renovação no complexo desportivo, prometidas desde 2021.

“Numa Ilha que não oferece outras opções para a prática do futebol (ao contrário do que acontece na Madeira), o Complexo desempenha um papel fundamental na formação e da promoção de hábitos de vida saudáveis na comunidade porto-santense; exige-se, por isso, uma valorização e requalificação da infra-estrutura desportiva, como resposta às necessidades e anseios da população, como complemento de oferta turística e, também, enquanto testemunho dos princípios de equilíbrio territorial e coesão na Região Autónoma da Madeira”, defende Carlos Silva.

O JPP recorda que o Complexo Desportivo José Lino Pestana transitou para a posse da Direcção Regional de Património, em 2006, na sequência da insolvência do Clube Desportivo Portosantense. A gestão dos equipamentos, imóveis e património regional foi depois transferida para o Gabinete da Administração Pública do Porto Santo.