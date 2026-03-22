Irão estima morte de 210 crianças na guerra e danos em 300 unidades de saúde

As autoridades iranianas estimam que, pelo menos, 210 crianças tenham morrido desde o início dos ataques israelitas e norte-americanos e denunciaram danos em cerca de 300 unidades de saúde e serviços de emergência em todo o país.

Segundo o ministro da Saúde, Mohamadreza Zafargandi, terão morrido 210 crianças no decorrer da guerra iniciada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão.

Citado pela agência Tasnim, o ministro afirma que o conflito ultrapassa os confrontos militares e "causou graves danos à população civil, incluindo crianças e mulheres", sem apresentar um número total de mortos no conflito.

No primeiro dia da guerra, a 28 de fevereiro, pelo menos 165 pessoas, entre as quais 120 crianças, morreram num ataque que atingiu uma escola primária na cidade de Minab, no sul do país.

Mohamadreza Zafargandi acrescenta que cerca de 300 centros de saúde, hospitais e serviços de emergência sofreram danos.

O Irão não apresenta um balanço oficial de mortos desde 05 de março, quando estimou 1.230 vítimas mortais.

No entanto, a organização não-governamental da oposição Human Rights Activists in Iran, com sede nos Estados Unidos, estima o número de mortos em 3.230, entre os quais 1.406 civis.