Grémio Literário da Madeira tem novo presidente

O Grémio Literário da Madeira tem novos dirigentes. A cerimónia de tomada de posse do seu novo Conselho Director, que tem como presidente Vasco Braz, teve lugar ontem, num momento que simbolizou a passagem de testemunho para a nova direcção

Em comunicado, o GLM faz saber que o novo Conselho Director é composto por Vasco Braz (presidente), Ana Neto e Válter Silva (vice-presidentes), Janete Correia (secretária), Isabel Freitas (tesoureira) e Clementina Nóbrega e Bernardo Vasconcelos (vogais).

Vasco Braz, na mesma nora, refere que "o Grémio Literário vai continuar a ser uma organização de pessoas, para pessoas, na qual queremos proporcionar um conhecimento mais alargado da nossa literatura e dos nossos autores e trazer a cultura para mais perto de todos".

O Grémio Literário da Madeira foi fundado em 2015 e tem-se afirmado como um espaço de referência na promoção da cultura literária, na Região. Em pouco mais de 11 anos de existência, esta associação tem desenvolvido iniciativas que procuram aproximar autores e leitores, valorizando a produção literária regional e contribuindo para o enriquecimento cultural da Madeira.