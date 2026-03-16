Jelka Baras convida a mergulhar na história de 'A Semente dos Olhos'

A exposição 'A Semente dos Olhos', da artista Jelka Baras, foi inaugurada, esta segunda-feira, na Galeria dos Prazeres.

Com curadoria de Márcia de Sousa, a exposição reúne 59 obras que combinam fotografia e outros objectos artísticos. O projecto parte das memórias e da observação da natureza, dando origem a imagens que exploram elementos como plantas, caminhos e paisagens. A artista recorre também a técnicas alternativas, como a cianotipia, criando composições marcadas por tons de azul e contrastes de luz e sombra, que convidam o público a uma reflexão sobre a memória, a natureza e os pequenos detalhes do quotidiano.

O secretário regional de Turismo, Cultura e Ambiente, Eduardo Jesus, parabenizou a autora por "aquela criação" e pela oportunidade de viajar "pelo seu universo".

Já a presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, disse que “a realização de iniciativas culturais como esta reforça o papel da Galeria dos Prazeres enquanto espaço de encontro entre artistas, comunidade e visitantes, contribuindo para a valorização cultural do concelho e para a aproximação das pessoas à arte”. A autarca sublinha ainda o compromisso do município em continuar a apoiar e dinamizar projectos que promovam a criação artística e o acesso à cultura.

A exposição, com entrada livre, poderá ser visitada até Agosto de 2027. Trata-se de uma organização conjunta da Câmara Municipal da Calheta, da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura através Direcção Regional da Cultura – MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira e da Quinta Pedagógica dos Prazeres.