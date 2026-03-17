CHEGA acusa Governo de abandonar pescadores do atum

O deputado do CHEGA na Assembleia da República, Francisco Gomes, acusou o Governo Regional de não ter acautelado o aumento do preço do gasóleo nas pescas, deixando os pescadores do atum sem qualquer apoio extraordinário numa fase crítica do início da safra. Segundo o parlamentar, a campanha do atum arranca em Março e muitos armadores enfrentam agora custos que podem tornar a atividade insustentável.

Para o deputado, o aumento do preço dos combustíveis era previsível e exigia preparação atempada por parte do executivo regional, que, segundo diz, nada fez para proteger o setor.

"A guerra não começou ontem e toda a gente sabia que o combustível ia subir. O governo Regional teve tempo para preparar medidas de apoio e não fez absolutamente nada para proteger os pescadores. Deixou-os à sua sorte, como sempre faz", disse Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República.

Em nota à imprensa, Francisco Gomes explica que um atuneiro consome, em média, cerca de mil e quinhentos litros de gasóleo por dia, sobretudo na fase inicial da safra, quando as embarcações estão à procura dos cardumes no mar. Este consumo representa cerca de 300 euros diários apenas em combustível, sem qualquer garantia de encontrar peixe.

Estamos a falar de centenas de euros por dia apenas para procurar peixe. Se não houver apoio ao combustível, muitos armadores não terão outra escolha senão ficar em terra, como já aconteceu com alguns o ano passado. Estão a matar as pescas". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O parlamentar recorda ainda que o sector das pescas já enfrenta várias dificuldades estruturais que agravam a situação actual, desde quotas reduzidas até problemas operacionais nas infraestruturas de apoio. Francisco Gomes aponta, em particular, a falta de máquinas de gelo em funcionamento e as limitações na capacidade de armazenamento nas instalações portuárias, que, segundo diz, continuam por resolver.

Já não bastavam as quotas reduzidas, os problemas nas infraestruturas, a falta de gelo e as perseguições aos pescadores e armadores. Agora, têm também de enfrentar o aumento do combustível sem qualquer ajuda do governo Regional". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O deputado considera que a falta de preparação e de resposta por parte do executivo regional demonstra uma incapacidade de proteger um setor estratégico para a economia da Região Autónoma da Madeira.

E concluiu: "A incompetência do governo está a matar as pescas e está a matar, em especial, a pesca do atum. O CHEGA não se rende e continuará a ser a voz firme dos pescadores da Madeira. Não nos calamos e não nos rendemos".