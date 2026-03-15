Drones ucranianos voltam a atacar uma das maiores refinarias da Rússia

As autoridades da região de Krasnodar, no sul da Rússia, anunciaram hoje que drones ucranianos voltaram a atacar, pela segunda vez numa semana a refinaria de Tikhoretsk-Nafta, uma das maiores da Rússia.

As autoridades regionais informaram que fragmentos de drones abatidos pelas defesa aéreas causaram um incêndio nas instalações, embora não haja relatos de feridos, segundo agências de notícias russas.

O ataque danificou ainda duas linhas de transmissão de alta tensão numa cidade situada a mais de 120 quilómetros da capital da região de Krasnodar, a cidade com o mesmo nome.

Drones ucranianos já tinham provocado na quinta-feira um grande incêndio na refinaria, considerada um dos pontos de transbordo de petróleo mais importantes da Rússia.

No sábado, Kiev tinha ainda atacado o porto de Kavkaz, também situado na região de Krasnodar, uma operação que fez três feridos, um deles em estado grave.

O governador da região fronteiriça de Belgorod afirmou hoje que um ataque maciço de artilharia da Ucrânia causou graves danos nas infraestruturas energéticas.

Vyacheslav Gladkov admitiu que esta é a razão dos cortes de energia, aquecimento e água em Belgorod, a região russa mais afetada pela guerra.

Também hoje, o Ministério da Defesa da Rússia disse num relatório que as defesas aéreas abateram durante a noite 170 drones ucranianos em 13 regiões da parte europeia do país.

Este foi um dos maiores ataques inimigos das últimas semanas, de acordo com o relatório militar.

O documento especifica que 20 das aeronaves não tripuladas foram abatidas quando se dirigiam para Moscovo, que já tinha sido atacada por 64 drones no sábado, segundo a autarquia da capital russa.

As regiões fronteiriças de Belgorod, Kursk e Bryansk também foram atacadas, assim como as regiões de Krasnodar, Rostov e Adiguésia (todas no sul), as regiões de Tver, Kaluga, Tula, Volgogrado, Saratov e a península anexada da Crimeia.

A agência de inteligência militar da Ucrânia, HUR, disse no sábado à noite que tinha "atacado e danificado" dois navios utilizados pelas forças armadas russas no Mar Negro.

Segundo a HUR, o ferry ferroviário Slavyanin foi retirado de serviço, enquanto o Avantgarde sofreu danos significativos.

Ambas as embarcações faziam parte da rede logística militar russa, utilizada sobretudo para transportar armas, munições e equipamento militar entre a Rússia continental e a Crimeia, anexada por Moscovo em 2014.

O ataque teve como alvo o porto de Kavkaz, que também foi danificado durante a operação.

Imagens divulgadas pela HUR sugerem que os ataques foram realizados com recurso a drones. As autoridades russas confirmaram os danos no porto e num dos navios, embora não tenham adiantado mais detalhes sobre a extensão ou o impacto dos danos.