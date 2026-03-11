Guarda Revolucionária diz ter atacado base norte-americana no Kuwait

A Guarda Revolucionária do Irão anunciou hoje que lançou mísseis contra uma base militar norte-americana no Kuwait, informaram as agências de notícias iranianas Mehr e Fars.

"A base norte-americana de Arifjan foi atingida por dois mísseis disparados" pela Guarda Revolucionária, afirmaram as agências de notícias iranianas, embora o Kuwait não tenha confirmado oficialmente o ataque.

Localizada a sul da Cidade do Kuwait, a base de Arifjan alberga o quartel-general avançado da componente terrestre do Comando Central do exército dos EUA (Centcom, na sigla em inglês), responsável pelo Médio Oriente.

Horas antes, as autoridades da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos (EAU) e Kuwait anunciaram a deteção de mísseis disparados do Irão, alguns dos quais que tinham como alvo bases militares dos Estados Unidos.

O Ministério da Defesa da Arábia Saudita informou a interceção de sete mísseis balísticos disparados pelo Irão, seis dos quais tinham como alvo a Base Aérea Príncipe Sultan, que alberga tropas norte-americanas perto de Riade.

"Seis mísseis balísticos disparados em direção à Base Aérea Príncipe Sultan foram intercetados e destruídos", anunciou o ministério, acrescentando que um míssil balístico que tinha como alvo a região leste do país também foi intercetado.

Também hoje, a Guarda Revolucionária do Irão já tinha anunciado uma nova vaga de ataques contra Israel e bases norte-americanas no Iraque, bem como contra as forças navais de Washington.

Num comunicado divulgado pela agência de notícias iraniana Fars, a força de elite afirmou que os mísseis atingiram "o coração de Telavive", em Israel, bem como "bases inimigas americano-sionistas em Erbil", a principal cidade do Curdistão iraquiano, e a Quinta Frota dos EUA, estacionada no Médio Oriente.

De acordo com outra mensagem da Guarda Revolucionária, divulgada pela agência de notícias Tasnim, ligada à organização, esta onda é a "mais devastadora e a mais dura" desde o início do conflito e foi levada a cabo durante uma ofensiva que durou mais de três horas.

As forças armadas iranianas afirmaram ter atingido um centro de comunicações israelita no sul de Telavive, bem como instalações militares em Jerusalém e Haifa.