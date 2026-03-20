Ireneu Barreto recebido por António José Seguro

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira reuniu, esta manhã, com o Presidente da República, António José Seguro.

O encontro entre ambos durou cerca de 30 minutos e no final não houve lugar a declarações à imprensa.

Estava ainda prevista a recepção ao Representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Embaixador Pedro Catarino, que se concretizou, bem como ao Presidente do Governo Regional dos Açores, No entanto, devido a problemas com a ligação aérea, a reunião com Bolieiro foi adiada.

Já o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, deverá ser recebido na próxima segunda-feira, dia 23 de Março, pelas 15 horas.