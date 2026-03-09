António José Seguro sugere reflexão sobre "o caminho da descentralização"

O novo Presidente da República, António José Seguro, sugeriu hoje uma reflexão sobe "o caminho da descentralização e da valorização dos territórios" tendo em vista "decisões futuras".

No seu primeiro discurso como Presidente da República, na sessão solene em que tomou posse, na Assembleia da República, António José Seguro saudou "o poder local democrático e as autonomias regionais que este ano celebram 50 anos de existência".

O novo chefe de Estado considerou que "a criação e afirmação das autarquias e das autonomias insulares representaram um passo decisivo na aproximação das decisões políticas às populações, na valorização dos territórios e na promoção de um desenvolvimento mais participado".

No seu entender, "contudo, apesar deste contributo inegável, os resultados alcançados revelam que Portugal continua a apresentar desequilíbrios regionais significativos, em prejuízo de um interior abandonado e esquecido".

"O caminho da descentralização e da valorização dos territórios merece reflexão e decisões futuras", defendeu António José Seguro.