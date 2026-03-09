António José Seguro entrou às 13h35 no Palácio de Belém de mãos dados com a mulher e os filhos

António José Seguro entrou às 13:35 no Palácio de Belém, a primeira vez como Presidente da República, acompanhado da mulher e dos dois filhos, todos de mãos dadas, e subiu a pé a rampa que dá acesso ao edifício.

Dez anos antes, Marcelo rebelo de Sousa tinha entrado sozinho na residência oficial.

Estava previsto que Seguro chegasse ao Palácio pelas 13:25, mas o horário previsto foi atrasando depois de os cumprimentos após a tomada de posse na Assembleia da República se terem prolongado.

Depois de subir a rampa de acesso, acompanhado pela mulher e filhos, o novo chefe de Estado entrou no Palácio de Belém, dirigindo-se à Sala das Bicas, onde recebeu a insígnia dos Presidentes da República, a Banda das Três Ordens, das mãos da secretária-geral da Presidência da República, Ana Cristina Baptista.