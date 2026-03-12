A notícia que faz a manchete da edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO revela que foram menos 5,1 milhões de sacos de plástico em dois anos. O consumo de unidades caiu 55% na Região, entre 2022 e 2024. Regulação, campanhas de sensibilização ambiental e compromisso colectivo explicam este resultado.

Em destaque na primeira página temos a situação do Instituto Superior de Administração e Línguas. Os estudantes do ISAL exigem respostas sobre o futuro académico. A A vice-directora daquele instituto de ensino e também deputada socialista pediu para ser ouvida à porta fechada, na Comissão Parlamentar de Inquérito.

Realidade virtual combate solidão e envelhecimento é outra das notícias chamada à capa. A Casa do Povo do Curral das Freiras aposta na tecnologia para estimular idosos.

Fique, também, a saber que o apoio à produção de mel de cana terá reforço de 25%. Este é um negócio em crescimento que vale 2 milhões de euros.

Por fim destacamos as palavras de um músico de Santana. “Preferimos não tocar a fazer preços de saldo”, diz José Carlos Abreu, presidente da Banda Municipal de Santana há 38 anos, lembrando que “não se forma um músico de um dia para o outro”.

