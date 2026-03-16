Pelo menos 200 mortos em ataque a hospital de Cabul atribuído ao Paquistão

Pelo menos 200 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas num ataque, atribuído ao Paquistão, contra um centro de reabilitação de toxicodependentes em Cabul, informaram hoje fontes do Governo de facto talibã à agência EFE.

Segundo o porta-voz do Ministério da Saúde Pública afegão, Sharafat Zaman Amar, mais de 200 pacientes que estavam em tratamento num dos pavilhões morreram após o bombardeamento do hospital de reabilitação, com capacidade para cerca de 2.000 doentes.

Uma fonte do Governo afegão confirmou igualmente à EFE um balanço provisório de até 400 feridos, acrescentando que as instalações médicas "ficaram completamente destruídas pelo bombardeamento".

O responsável acrescentou que cerca de 200 feridos foram transferidos para outros hospitais e advertiu que o número de vítimas poderá aumentar.

Fontes governamentais indicaram ainda que muitas pessoas permanecem soterradas nos escombros e que as instalações médicas ficaram completamente destruídas.

Testemunhas relataram fortes explosões e a presença de aviões de combate.

O Governo do Paquistão negou ter atacado uma instalação médica civil, afirmando que as suas operações foram "altamente precisas e direcionadas" contra armazéns de material do grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

Num comunicado, o Ministério da Informação paquistanês considerou que a versão apresentada pelas autoridades talibãs é uma "distorção dos factos" destinada a encobrir alegado apoio ao terrorismo transfronteiriço, acrescentando que as explosões secundárias registadas após o ataque indicariam a presença de armamento pesado no local.

O Hospital Omid era uma das maiores unidades de reabilitação de toxicodependentes do Afeganistão, recebendo pacientes provenientes das 34 províncias do país.