Aparelho fixo ou alinhadores invisíveis?

A ortodontia é a especialidade da medicina dentária que trata da má oclusão, corrigindo problemas de alinhamento dos dentes de desarmonias ósseas/faciais. Para a correcção destes problemas, frequentemente se recorre a aparelhos fixos, aparelhos móveis, ou a alinhadores dentários invisíveis. Conheça os diferentes tratamentos ortodônticos.

Os tratamentos de ortodontia pretendem corrigir alterações da oclusão dentária, promovendo uma melhor distribuição das forças exercidas sobre os dentes, evitando traumas na gengiva, osso e ligamentos. Dentes tortos, ou que não encaixam correctamente são difícias de manter limpos, podendo levar à sua perda precoce, devido à cárie dentária e à doença periodontal. Pode, também, causar esforço adicional aos músculos responsáveis pela mastigação, levando a sintomas dolorosos dos músculos da zona da cabeça, pescoço e ombros.

Dentes alinhados são mais fáceis de limpar de forma adequada, e uma mordida correcta pode evitar o desgaste excessivo dos dentes, bem como a ocorrências de fracturas dentárias. Assim, na lista de benefícios da ortodontia para a saúde oral está a melhoria na higiene oral, a prevenção de problemas dentários, a saúde das gengivas, mas também melhoria na fala (dentes alinhados correctamente podem melhorar a fala e a dicção de certas palavras), e mesmo da confiança e autoestima, quando é considerado o lado estético do tratamento.

Aparelho fixo, Foto Shutterstock

A ortodontia corrige patologias como a mordida cruzada (quando os dentes superiores mordem dentro dos inferiores), mordida aberta (falta de contacto entre os dentes superiores e inferiores quando a boca está fechada), mordida profunda (quando os dentes superiores cobrem excessivamente os inferiores), diastema (espaço ou lacunas entre os dentes), desalinhamento dentário (dentes tortos, apinhados ou espaçados), prognatismo mandibular (quando a mandíbula inferior de projecta à frente da superior), e retrognatismo mandibular (quando a mandíbula superior está retraída em relação à inferior).

O tratamento ortodôntico é realizado através de forças exercidas por um aparelho odontológico ou dentário, que é seleccionado de acordo com o diagnóstico feito pelo médico dentista, com dedicação exclusiva a essa área da medicina dentária (ortodontia). É a força aplicada pelo aparelho que permite a mobilidade dos dentes, para corrigir ou alinhar a sua posição. Antes de ser decidida a melhor opção de tratamento é feito um estudo detalhado do caso, envolvendo análise cefalométrica da radiografia de perfil, análise dos modelos da boa, análise de fotografias e história clínica.

Aparelho móvel, geralmente aconselhado para crianças, Foto Shutterstock

O tratamento ortodôntico pode começar assim que se identificam problemas de alinhamento ou mordida, mais frequentemente a partir dos 7 anos, sendo que adultos de qualquer idade também podem beneficiar de tratamentos ortodônticos. A duração do tratamento varia consoante a complexidade do caso. A média fixa-se entre os 12 e os 18 meses, com casos mais simples a poder ser resolvidos em menos tempos e casos complexos a poder exigir mais tempo. Nos primeiros dias, após colocação ou ajuste do aparelho, é comum sentir algum desconforto ou sensibilidade, que diminui com o passar do tempo.

Com a evolução das técnicas e materiais de ortodontia, hoje existem novo métodos mais cómodos e esteticamente mais atractivos. Para além da ortodontia convencional que usa aparelhos removíveis ou aparelhos fixos com brackets metálicos ou cerâmicos, está disponível a ortodontia invisível, que consiste em alinhadores feitos à medida, praticamente invisíveis. A escolha entre aparelho fixo ou alinhadores invisíveis vai depender do diagnóstico e das preferências do paciente.

Alinhadores invisíveis, Foto Shutterstock

O custo do tratamento de ortodontia varia conforme a complexidade do caso, bem como da duração do tratamento e o tipo de aparelho utilizado. Após a colocação do aparelho são necessárias visitas regulares ao ortodontista, para ajudar o aparelho e garantir que o tratamento está a evoluir correctamente. As consultas ocorrem, regra geral, a cada quatro ou seis semanas. No caso dos alinhadores, as consultas são a cada seis a oito semanas, onde são entregues os alinhadores subsequentes.

Um aparelho fixo pode custar, aproximadamente, entre 1.000 a 4.000 euros, ao passo que os alinhadores invisíveis podem ir, aproximadamente, dos 2.000 aos 5.000 euros. O aparelho fixo é mais económico quando comparado com as outras soluções e apresenta resultados bastante previsíveis, ao passo que os alinhadores invisíveis trazem benefícios como poderem ser retirados durante as refeições e a higienização dentária. Para serem eficazes, contudo, devem ser utilizados um mínimo de 22 horas por dia.

Aparelho ortodôntico estético

Para além do aparelho fixo convencional, existe também o aparelho ortodôntico autoligado, em que os arcos estão directametne ligados aos brackets, não recorrendo à utilização de elásticos. Uma opção mais cara que o aparelho convencional, mas que requer de menos visitas ao médico dentista. Já o aparelho ortodôntico estético é muito semelhante ao metálico, mas feito num material semelhante à cor do dente (em cerâmica ou safira), tornando-se mais discreto, embora seja uma opção ainda mais cara.