JSD-Madeira exige soluções para a mobilidade aérea

A Região Autónoma da Madeira "deve ser implacável no que concerne à defesa do direito à mobilidade dos madeirenses e porto-santenses", pois qualquer alteração abrupta às normas que vigoraram até 2025 “poderá significar um acréscimo de despesa aos estudantes deslocados e às suas famílias”. Esta foi uma das conclusões apresentadas pelo presidente desta estrutura política de juventude, Bruno Melim, no final da reunião do Conselho Regional da JSD, que decorreu hoje na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente.

Uma nota de imprensa refere que neste encontro de trabalho foi reconhecida a aposta que a JSD-Madeira tem feito na formação política dos seus quadros, sendo disso exemplo a reintrodução do formato temático dos conselhos regionais e as diversas sessões já realizadas no âmbito da Academia Política. Foi ainda reiterada a necessidade desta estrutura consolidar a sua presença dentro do PSD e ser parte integrante da renovação de quadros que se avizinha. “Julgamos que o Partido deve olhar para os jovens valores da JSD-Madeira como uma garantia de futuro, mas sobretudo de presente e, nesse sentido, os 65 delegados da JSD-Madeira ao XX Congresso Regional do PSD-Madeira, votados e aprovados neste Conselho Regional, são o garante dessa renovação, tratando-se de quadros preparados e com transversalidade nas suas áreas profissionais que podem, inquestionavelmente, acrescentar valor ao PSD-Madeira e à ação política e governativa da Região”, disse Bruno Melim.

Em relação ao XX Congresso Regional do PSD-Madeira, os representantes da JSD aprovaram quatro áreas basilares que constarão da moção sectorial a apresentar, entendidas como estratégicas e impreteríveis para os desafios da juventude no horizonte de 2030: Habitação, Rendimentos, Saúde Mental e Educação. “Neste Conselho, reafirmamos, mais uma vez, o nosso compromisso com a juventude madeirense, acompanhando com entusiasmo a intenção do Partido em fazer de todo o aparelho social-democrata na Região uma estrutura mais dinâmica, próxima e proativa”, rematou Bruno Melim.