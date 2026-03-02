Celso candidato à ARASD deixa elogios à lista de Albuquerque

Celso Bettencourt confirmou esta tarde a sua candidatura à estrutura dos Autarcas Sociais-Democratas (ARASD), assumindo que esta é uma ambição antiga e alinhada com o seu percurso político. “Depois de 12 anos como presidente de Junta e tendo desempenhado funções como coordenador regional da ANAFRE, conhecendo bem o aparelho partidário e a realidade das freguesias do PSD-M, sendo agora presidente do município, faz todo o sentido avançar”, afirmou.

O candidato, actualmente também na corrida à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, considera que esta decisão é igualmente uma mensagem interna ao partido. “É uma forma de demonstrar que no PSD ninguém está preso aos cargos. O partido conta com todos, independentemente do concelho de onde vêm. Não é por ser de Câmara de Lobos e não do Funchal que isso vem mal ao mundo. O PSD Madeira é um projeto comum”, sublinhou.

Entre as principais bandeiras da candidatura está a transformação da estrutura num verdadeiro espaço de articulação permanente entre autarcas social-democratas: “A ARASD tem de ser um polo de união das freguesias e das câmaras do PSD. Tem de ter actividade regular, coisa que não tem acontecido com a intensidade desejável”, defendeu.

Mas é na formação que Celso Bettencourt coloca o maior foco. “Vou privilegiar claramente a formação. Quando digo autarcas, digo de todos os órgãos: assembleias de freguesia, juntas, assembleias municipais e câmaras. É daí que vão sair os futuros presidentes de junta e os futuros presidentes de câmara. Se queremos preparar o futuro do PSD Madeira, temos de preparar as pessoas”, afirmou há momentos.

O candidato entende que a qualificação técnica e política dos eleitos locais é determinante num contexto de crescente exigência administrativa e legal. “Hoje um autarca tem de dominar matérias financeiras, jurídicas, urbanísticas e sociais. Não basta boa vontade. É preciso capacitação, partilha de boas práticas e actualização constante”, acrescentou o edil câmara-lobense.

Questionado sobre a lista da Comissão Política e do Secretariado e o facto de não estar na mesma, Celso Bettencourt disse não ter reservas. “É uma boa lista. Apoio-a sem críticas. Representa bem os 11 concelhos e o PSD Madeira. O importante agora é trabalhar em conjunto e reforçar a coesão interna”, concluiu.