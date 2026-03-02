Comissão Política do PSD-M integra 19 eleitos e nove membros por inerência

Conhecida que está a nova lista à Comissão Política Regional do PSD-Madeira, composta por 19 elementos eleitos directamente em Congresso, já começaram as leituras internas, sobretudo ao facto de estranharem algumas ausências de figuras de proa, no entanto a esta lista acresce ainda nove membros por inerência que asseguram a representação das principais estruturas internas do partido.

Entre os lugares inerentes encontram-se representantes dos Autarcas Social-Democratas, do Grupo Parlamentar, do Gabinete de Estudos, da Juventude Social Democrata, com dois elementos, dos Trabalhadores Social-Democratas, presidente do Congresso e do Núcleo de Emigrantes, garantindo ligação permanente entre a direcção política e os diferentes sectores orgânicos social-democratas. Ou seja, Jaime Filipe Ramos terá assento, assim como João Cunha e Silva, Miguel de Sousa, Bruno Melim, Carlos Fernandes ou Amílcar Gonçalves. Pelo menos estes estão garantidos.

Somar-se-á, possivelmente, o nome de Celso Bettencourt, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos que será candidato à ARASD. Sendo eleito também terá lugar garantido.

Deixam funções Sónia Pereira, actual directora regional das Pescas, os deputados Carlos Teles e José António Garcês, Roberto Silva, ligado ao Gabinete da Administração Pública Regional no Porto Santo, e Raimundo Silva, ex vereador da Câmara Municipal do Porto Moniz.

A recomposição surge no âmbito da moção Madeira Livre, apresentada pelo presidente do PSD-M, traduzindo um equilíbrio entre continuidade política e renovação de quadros, numa fase considerada determinante para o futuro ciclo político regional.

As eleições estão marcadas para 18 de Março e a realização do Congresso será a 18 de Abril.