Madeira não é periferia, diz Celso Bettencourt

Celso Bettencourt defendeu que a Madeira deve assumir um papel activo no espaço euro-atlântico, sublinhando que a Região está “no centro de rotas marítimas, de dinâmicas geopolíticas e de desafios globais”, rejeitando a ideia de periferia.

Na abertura das Conferências do Atlântico, o presidente da Câmara de Câmara de Lobos afirmou que, para os madeirenses, o mar é parte da identidade, lembrando que o Atlântico representa uma “realidade vivida e conquistada” ao longo de gerações.

Evocando os 50 anos da autonomia, considerou que esta deve ser entendida como “compromisso permanente com a boa governação” e com a capacidade de responder aos desafios actuais, defendendo que é nos municípios que o autogoverno ganha expressão concreta.

O autarca destacou ainda o simbolismo de Câmara de Lobos como palco de reflexão internacional, reforçando a necessidade de afirmar a Madeira como participante activa no debate sobre democracia e cooperação no espaço atlântico.