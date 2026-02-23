Albuquerque não embarca nas críticas do JPP sobre ferry

Na inauguração das novas instalações da Soltráfego, Miguel Albuquerque desvalorizou as críticas do JPP à ligação marítima entre o continente e a Madeira, depois de o líder parlamentar do partido, Élvio Sousa, ter afirmado que a próxima promessa a cair será o ferry.

O presidente do Governo Regional reiterou que a posição do Executivo tem sido consistente na defesa dos interesses dos residentes nas ilhas, sublinhando a intervenção para travar normas consideradas discriminatórias no subsídio de mobilidade.

“A posição que tivemos foi clara sobre normas que eram discriminatórias para a Madeira, para os madeirenses e para os açorianos”, afirmou.

Miguel Albuquerque explicou que os diplomas estão em análise parlamentar e que o objectivo passa por assegurar um modelo justo e sem desigualdades. “Os diplomas estão na comissão e vamos reverter essa situação criando um sistema em consonância com os interesses dos insulares, sem discriminação”, disse.

Sem entrar em polémicas directas com o JPP, o governante mostrou confiança no processo relativo à ligação marítima. “O que está consignado é que vão abrir o processo e depois veremos”, referiu.

No plano político, deixou críticas ao Partido Socialista, acusando-o de incoerência na matéria. “O Partido Socialista apresenta-se como campeão da ajuda às regiões autónomas, mas esteve dez anos no Governo e nada fez sobre o subsídio de mobilidade”, afirmou.

Albuquerque defendeu que o essencial é garantir soluções para a mobilidade dos residentes, reiterando que o Executivo regional continuará focado em assegurar condições justas de ligação ao continente