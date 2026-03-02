Protecção Civil deixa recomendações face às condições meteorológicas adversas
A Protecção Civil municipal de Machico deixa algumas informações à população, nas redes sociais, face às condições meteorológicas adversas previstas para os próximos dias na Madeira.
De acordo com o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) está previsto um agravamento das condições meteorológicas para a agitação marítima na Costa Norte e Costa Sul da ilha da Madeira e no Porto Santo a partir das 18h00 de hoje até às 19 horas de amanhã. E ainda vento forte que pode atingir os 80 km/h na Costa Sul e Costa Norte, sendo que nas regiões montanhosas pode atingir 95km/h, entre as 12h00 de hoje as 19 horas de amanhã.
Por isso, deixa algumas recomendações à população em geral:
- Fixe ou retire estruturas permeáveis ao vento;
- Evite a orla costeira;
- Evite circular junto a árvores e em áreas vulneráveis;
- Feche e reforce estores e janelas e recolha estruturas exteriores que possam ser arrastadas pelo vento;
- Não estacione em zonas de risco/historicamente suscetíveis a galgamentos;
- Respeite as interdições;
- Acompanhe os avisos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera
