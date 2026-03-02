 DNOTICIAS.PT
Protecção Civil deixa recomendações face às condições meteorológicas adversas

A Protecção Civil municipal de Machico deixa algumas informações à população, nas redes sociais, face às condições meteorológicas adversas previstas para os próximos dias na Madeira. 

De acordo com o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) está previsto um agravamento das condições meteorológicas para a agitação marítima na Costa Norte e Costa Sul da ilha da Madeira e no Porto Santo a partir das 18h00 de hoje até às 19 horas de amanhã. E ainda vento forte que pode atingir os 80 km/h na Costa Sul e Costa Norte, sendo que nas regiões montanhosas pode atingir 95km/h, entre as 12h00 de hoje as 19 horas de amanhã. 

Por isso, deixa algumas recomendações à população em geral:

  • Fixe ou retire estruturas permeáveis ao vento;
  •  Evite a orla costeira;
  • Evite circular junto a árvores e em áreas vulneráveis;
  • Feche e reforce estores e janelas e recolha estruturas exteriores que possam ser arrastadas pelo vento;
  • Não estacione em zonas de risco/historicamente suscetíveis a galgamentos;
  • Respeite as interdições;
  • Acompanhe os avisos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera

