Protecção Civil deixa recomendações face às condições meteorológicas adversas

A Protecção Civil municipal de Machico deixa algumas informações à população, nas redes sociais, face às condições meteorológicas adversas previstas para os próximos dias na Madeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) está previsto um agravamento das condições meteorológicas para a agitação marítima na Costa Norte e Costa Sul da ilha da Madeira e no Porto Santo a partir das 18h00 de hoje até às 19 horas de amanhã. E ainda vento forte que pode atingir os 80 km/h na Costa Sul e Costa Norte, sendo que nas regiões montanhosas pode atingir 95km/h, entre as 12h00 de hoje as 19 horas de amanhã.

Por isso, deixa algumas recomendações à população em geral: