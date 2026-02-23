Centro de treinos com túnel de simulação avança como prioridade na Protecção Civil

A criação de um centro de treinos especializado que integrará um túnel de simulação para preparação operacional em emergências complexas surge como uma das apostas estratégicas do Serviço Regional de Protecção Civil, num investimento considerado estruturante para reforçar a capacitação dos bombeiros e elevar o nível de resposta a ocorrências em infraestruturas subterrâneas.

As declarações foram proferidas pelo presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, Richard Marques, à margem do curso de intervenção em infra-estruturas de circulação subterrânea, dedicado a emergências em túneis rodoviários, que decorre na Calheta, e que, a partir de amanhã um dos túneis da estrada antiga de acesso ao Jardim do Mar será palco de vários exercícios.

O responsável explicou que o projecto está numa fase de avaliação técnica quanto à localização, referindo que “estamos a avaliar em termos territoriais a instalação do futuro túnel de treinos, porque não pode ser instalado no actual campo de treinos e precisamos de encontrar uma solução que responda às exigências desta infra-estrutura”, sublinhando que se trata de um investimento já sinalizado como prioridade regional.

Richard Marques enquadrou o projecto como um passo decisivo na qualificação do sistema de protecção civil, afirmando que o objectivo é “dotar a Região de um equipamento que permita um verdadeiro upgrade naquilo que é a intervenção e a preparação operacional”, criando condições para treino avançado e simulação de cenários complexos.

O presidente do Serviço Regional destacou ainda que a estratégia passa por reforçar o papel do Centro de Formação e Treino, lembrando que “pretendemos ganhar autonomia para que os formadores possam desmultiplicar a formação aos mais de 700 bombeiros que temos na Região”, consolidando assim um modelo próprio de capacitação contínua.

No que respeita à descentralização, explicou que a realização da formação na Calheta não é circunstancial, sublinhando que “queremos descentralizar a formação e a Calheta vai ser o local onde será instalado o centro especializado para a área do salvamento técnico por cordas e do salvamento em grande ângulo”, projecto que está a ser desenvolvido em articulação com a corporação local.

Richard Marques acrescentou que a escolha do local para o curso actual se prende também com razões operacionais, referindo que a proximidade às zonas onde decorrem as componentes práticas permite maior eficácia no treino e melhor aproveitamento das condições existentes.