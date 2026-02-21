IV passeio de carros UMM percorre hoje a Madeira

Decorre hoje, pela quarta vez, o passeio de carros da marca portuguesa de UMM na Madeira. O percurso do passeio deste ano percorre a zona norte da Ilha da Madeira, começando no 1.º de Maio, Poiso, Machico, Porto da Cruz, Boca dos Namorados e terminando em Santana.

Ricardo Albuquerque, um emigrante madeirense radicado no Reino Unido, é um dos organizadores e revelou ao DIÁRIO que este ano passarão por lugares emblemáticos da Região, como o Poiso, o Engenho do Porto Cruz; Boca dos Namorados e Santana.

O evento termina com um jantar convívio na Quinta do Furão. O responsável salientou que esta edição conta com 80 participantes em 16 carros UMM, sendo que 30 dos participantes deste ano vêm do continente. Salientou ainda que, para além do passeio em si, pretendem dar a conhecer a ilha da Madeira aos participantes que vêm de fora a gastronomia e a cultura.

O imigrante madeirense tem uma colecção de carros de UMM no Reino Unido e na Madeira - mais de 4 dezenas - e tem promovido este tipo de iniciativas junto de outros amantes desta marca de carros.