PSI em baixa com 15 empresas a descer e Galp a subir quase 6%

A bolsa de Lisboa negociava hoje em baixa, com 15 títulos do PSI a descerem, liderados pelos do BCP (-4,33% para 0,85 euros), e com os da Galp a subir 5,68%.

Cerca das 09:10 em Lisboa, o PSI acentuava a tendência da abertura e recuava 1,10% para 9.171,01 pontos, com 15 empresas a descer e apenas a Galp a subir, 5,68% para 19,26 euros.

Antes da abertura da sessão, a Galp anunciou que registou um resultado líquido recorde de 1,15 mil milhões de euros em 2025, um aumento de 20% face ao ano anterior.

O desempenho foi impulsionado pela produção de petróleo e gás no Brasil e pela comercialização de gás natural, apesar da descida do petróleo e do dólar e da paragem programada para manutenção da refinaria de Sines.

Mais de 80% do resultado operacional teve origem nas atividades internacionais e mais de metade foi gerado no Brasil.

Às ações do BCP seguiam-se as da Ibersol, Mota-Engil e Teixeira Duarte, que cediam 3,93% para 11,00 euros, 3,17% para 5,04 euros e 2,95% para 0,49 euros.

As ações da Semapa, Navigator e CTT baixavam 2,53% para 23,15 euros, 2,27% para 3,36 euros e 2,24% para 6,97 euros.

Com a mesma tendência, as ações da Sonae, Altri e NOS desvalorizavam-se 2,23% para 1,97 euros, 1,97% para 4,74 euros e 1,94% para 5,05 euros.

Também a 'vermelho', as ações da Corticeira Amorim desciam 1,91% para 6,69 euros, enquanto as ações da EDP e Jerónimo Martins recuavam ambas 1,44% para 4,45 euros e para 21,94 euros.

As outras duas ações que também se desvalorizavam eram as da EDP Renováveis (-0,67% para 13,27 euros) e da REN (-0,52% para 3,83 euros).

As principais bolsas europeias abriram hoje em forte baixa, depois de no passado fim de semana os Estados Unidos e Israel terem lançado um ataque conjunto sobre o Irão.

Uma hora antes da abertura da sessão, os futuros dos mercados europeus viraram para 'vermelho', enquanto o preço do petróleo Brent, de referência no Velho Continente, para entrega em maio, dispara quase 10%, para mais de 80 dólares por barril.

Nos Estados Unidos, os futuros para os principais indicadores de Wall Street caem: o Dow Jones, 1,03%, o tecnológico Nasdaq, 1,33%.

Antes da abertura da Europa, na Ásia, o Nikkei de Tóquio fechou com uma queda de 1,35%.

O Hang Seng de Hong Kong caiu 1,99%, enquanto, ao contrário, a Bolsa de Xangai, embora tenha aberto em baixa, terminou a subir 0,47%.

Noutros mercados, e perante as tensões no Médio Oriente, o ouro sobe 2,4%, para 5.407,60 dólares por onça, enquanto a prata avança 2,17%, para 95,8230 dólares.

O euro está em baixa e a ser negociado a 1,1712 dólares, contra 1,1812 dólares na sexta-feira.

A bitcoin, a criptomoeda mais conhecida e negociada do mercado, valoriza-se em 0,6%, para 66.158,60 dólares.