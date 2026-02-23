Temperatura volta a subir num dia com poeiras em suspensão

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira, 23 de Fevereiro, uma pequena subida da temperatura e céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade por nuvens altas até ao final da manhã.

Conforme já noticiou o DIÁRIO, a semana arranca com poeiras em suspensão. O arquipélago da Madeira vai ser afectado por poeiras vindas do deserto do Saara, que poderão alterar a aparência do céu até amanhã.



O vento deverá soprar em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante leste, sendo fraco a moderado (10 a 30 km/h) de sul/sudoeste nas terras altas.

As temperaturas vão variar entre os 16 e os 22 ºC no Funchal e os 13 e 19 ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 1 a 2 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas de sudoeste com 1 metro.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 18 e os 19 ºC.