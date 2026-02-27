Combustíveis voltam a subir na Madeira a partir de 2 de Março

O Governo Regional homologou os novos preços máximos de venda ao público dos combustíveis na Região Autónoma da Madeira, que entram em vigor a partir das 00h00 da próxima segunda-feira, dia 2 de Março de 2026.

Assim, a gasolina super sem chumbo IO 95 passa a custar 1,567 euros por litro, o gasóleo rodoviário sobe para 1,483 euros por litro e o gasóleo colorido e marcado fixa-se nos 1,001 euros por litro.

Em comparação com os valores em vigor na semana anterior, verifica-se uma subida generalizada, embora ligeira, dos combustíveis. Recorde-se que, desde 23 de Fevereiro, a gasolina 95 estava fixada em 1,562 euros por litro, enquanto o gasóleo rodoviário custava 1,463 euros e o gasóleo colorido e marcado 0,982 euros por litro.

Os preços agora homologados correspondem aos valores máximos praticáveis nos postos de abastecimento da Região durante a próxima semana.