Tuna D'elas actua a 6 e 7 de Março na zona velha

A Tuna D'Elas – Tuna Feminina da Universidade da Madeira promove, nos próximos dias 6 e 7 de Março, duas actuações de rua na Zona Velha do Funchal, entre as 19h00 e as 21h00.

"As actuações terão início no Largo do Corpo Santo, seguindo depois pelas ruas envolventes da Zona Velha, num formato itinerante que levará a música a diferentes pontos daquela área histórica da cidade", informa uma nota de imprensa divulgada hoje.

De acordo com o mesmo documento, "o repertório reunirá vozes, diversos instrumentos e a tradição associada ao movimento estudantil, proporcionando momentos de convívio e animação tanto para residentes como para visitantes", sendo que a iniciativa "pretende valorizar a cultura local e reforçar a ligação entre a comunidade académica e a cidade, levando a música diretamente ao espaço público".

Estes dois concertos contam com o apoio da Associação de Bandolins da Madeira, "estrutura financiada pela República Portuguesa – Direção-Geral das Artes, pelo Governo da Madeira, através da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura e da Secretaria Regional de Educação.