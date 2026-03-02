Restaurante na zona velha vandalizado

Um restaurante na zona velha do Funchal, mais precisamente no Largo das Torneiras, junto ao 'Liceu', foi vandalizado esta noite.

Foram partidos os quatro vidros das portas do restaurante situado na baixa do Funchal, provocando previsíveis elevados danos materiais e deixando estilhaços espalhados pela via pública.

Além dos estragos, a situação cria perigo para peões e viaturas. O proprietário já tem conhecimento da ocorrência e foi formalizada queixa junto da PSP.

A situação foi detectada pelo Guarda Nocturno da zona. O acto terá ocorrido por volta das 00h30.