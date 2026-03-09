Deputado madeirense do Chega espera que Presidente "defenda Portugal e as Autonomias"

O deputado madeirense eleito pelo Chega (CH), que estará presente na cerimónia de tomada de posse do novo Presidente da República, António José Seguro, que decorre hoje em sessão solene no Palácio de São Bento, manifesta "a expectativa de que o novo Chefe de Estado seja um Presidente ao serviço de Portugal e dos portugueses".

Francisco Gomes enviou uma nota de imprensa onde afirma que espera que "António José Seguro exerça o mandato com sentido de responsabilidade institucional e que trabalhe em articulação com o parlamento na afirmação dos objetivos nacionais, da identidade, da cultura e dos interesses estratégicos do país". E reforçou: "Espero que o novo Presidente seja um Presidente de Portugal inteiro, que defenda a nossa identidade, a nossa cultura e os nossos valores – e que não vire a cara aos problemas reais do país, por muito conveniente que isso lhe seja."

O deputado sublinhou ainda que "o país enfrenta desafios estruturais que exigem liderança firme, nomeadamente o aumento da pobreza, a imigração descontrolada, o combate à corrupção e a degradação dos serviços do Estado, em especial na saúde, na educação e na segurança pública", define as prioridades na sua opinião. Francisco Gomes acrescenta que espera, também, que "o novo Presidente saiba olhar para as regiões autónomas com inteligência, sentido estratégico e humildade política, trabalhando para o reforço das autonomias e dos poderes dos órgãos de governo próprio".

E afirmou que "as Autonomias nunca foram um problema, mas podem ser parte da solução para o crescimento deste país", acrescentando: "Espero que o novo Presidente compreenda isso e contribua para reforçar os seus poderes, eliminando resquícios coloniais como a figura do Representante da República, que, na minha opinião, nunca fez sentido existir."

O deputado conclui, afirmando que o CH "continuará atento ao exercício do mandato presidencial, defendendo sempre os interesses de Portugal, a soberania nacional e a dignidade das autonomias", acreditando que "o país precisa de coragem, clareza e compromisso com os portugueses. Esperamos que este mandato esteja à altura desse desafio, pois nós estaremos muito atentos".