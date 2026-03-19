Élia Ascensão participa no Congresso 'Cidades que Caminham' no Porto

A presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz vai participar no IV Congresso Cidades que Caminham, que se realiza nos dias 26 e 27 de Março, no Porto. Élia Ascensão vai integrar a mesa-redonda denominada 'Novos autarcas, novas ambições'.

De acordo com nota da autarquia, este evento reunirá técnicos, decisores públicos, investigadores e outros intervenientes envolvidos na promoção da mobilidade pedonal e da qualidade do espaço público. 'Caminhar é pertencer' será o lema do encontro, que propõe uma reflexão sobre o papel do caminhar enquanto prática estruturante da vida urbana, da coesão social e da inclusão territorial.

A iniciativa é promovida pelo Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade e pelo movimento Cidades e Vilas que Caminham, contando com o apoio da Fundação Manuel António da Mota. O congresso dá continuidade a um percurso de debate e partilha de conhecimento iniciado em edições anteriores, consolidando-se como um espaço de discussão sobre políticas públicas, planeamento urbano e desenho do espaço público orientados para a mobilidade pedonal.

