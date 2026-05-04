Irão diz que não tinha planos para atacar Emirados, que admitem retaliar

As autoridades iranianas disseram hoje que não planeavam atacar os Emirados Árabes Unidos, que denunciaram uma "escalada perigosa" de Teerão e anunciaram ter o "legítimo direito a responder".

O Irão "não tinha planos para atacar os Emirados Árabes Unidos", disse hoje a televisão estatal iraniana, citando um oficial superior não identificado.

O Ministério da Defesa dos Emirados anunciou que foi disparada uma salva iraniana de quatro mísseis de cruzeiro em direção ao país, dos quais três foram derrubados e um caiu no mar.

As autoridades do emirado de Fujairah (leste) disseram que um drone iraniano provocou um incêndio numa instalação petrolífera chave, ferindo três cidadãos indianos.

O exército britânico reportou dois navios de carga em chamas ao largo dos Emirados Árabes Unidos.

Os Emirados descreveram como uma "escalada perigosa" estes novos ataques iranianos, também realizados por drones, os primeiros desde o cessar-fogo entre Teerão e Washington, que surgem após o Presidente Donald Trump anunciar o lançamento de uma operação dos Estados Unidos destinada a retomar a navegação no estreito de Ormuz.

Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros afirmou que os Emirados Árabes Unidos "reservam o direito pleno e legítimo de responder a estes ataques de forma a garantir a proteção da sua soberania, segurança nacional, integridade territorial, cidadãos, residentes e visitantes, de acordo com o direito internacional".