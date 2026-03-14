Guterres alerta que não há saída militar no Líbano e apela ao diálogo

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou hoje, em Beirute, que não existe uma solução militar para o atual conflito entre o grupo xiita Hezbollah e Israel e apelou ao diálogo e às vias diplomáticas disponíveis.

"A minha mensagem às partes beligerantes é clara: parem os confrontos, parem os bombardeamentos, não há solução militar. Apenas diplomacia, diálogo e a aplicação integral da Carta das Nações Unidas e das resoluções do Conselho de Segurança", afirmou, numa conferência de imprensa em Beirute, citada pela agência Efe.

António Guterres recordou que existem diversas vias diplomáticas à disposição das partes, entre as quais a coordenadora especial da ONU para o Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert.