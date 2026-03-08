Depósitos e armazéns petrolíferos atacados durante a madrugada

Quatro depósitos de petróleo e um centro logístico de produtos petrolíferos em Teerão foram atingidos hoje de madrugada pelos EUA e Israel, anunciaram as autoridades iranianas, que contabilizam quatro vítimas.

Os cinco locais estão "danificados", mas o "fogo está sob controlo", disse, na televisão estatal, o diretor da empresa nacional de distribuição de produtos petrolíferos, Keramat Veyskarami.

"Quatro funcionários, incluindo dois motoristas, foram mortos", explicou.

O fumo dos incêndios provocados por esses ataques foi visível no céu da capital iraniana durante a noite, cobrindo a cidade com uma névoa negra ao amanhecer, segundo jornalistas da AFP no local.

De acordo com o dirigente da companhia nacional, o Irão mantém reservas "suficientes" de combustível em depósitos espalhados por todo o país.

Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo abatido durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989. O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.

O Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.