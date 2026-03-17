“Fomos nós que nos colocámos nesta situação e só juntos vamos sair dela”

O Nacional está a atravessar um mau momento no campeonato e a derrota na última jornada com o Estoril ‘atirou’ a equipa alvinegra para o lugar de play-off. O espectro da descida à II Liga não entra, contudo, no balneário do Nacional. Para Gabriel Veron, reforço de Inverno, os jogadores é que têm que tirar a equipa desta situação delicada em que se encontra na tabela classificativa.

“Estamos a passar por uma situação delicada. Mas sabemos que fomos nós mesmos que nos colocámos nessa situação, pelo que só juntos vamos sair dela. Temos que nos juntar, nos unir mais do que nunca e conversar o que tem que ser conversado, embora, mais do que falar, são as atitudes que temos de mostrar em campo. Não vão ser as outras pessoas que vão resolver isso. Infelizmente, os resultados não estão a aparecer da forma que esperávamos, mas a equipa continua confiante e continuamos a trabalhar para que os resultados possam aparecer. Em muitos jogos, acho que a nossa equipa foi melhor que o nosso adversário. Temos de ver o que tem de ser melhorado e continuamos a confiar na permanência na I Liga."