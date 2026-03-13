CHEGA volta a alertar para situação na Rua dos Dragoeiros

A situação vivida pelos moradores e comerciantes da Rua dos Dragoeiros, na Ribeira Brava, "continua a gerar forte preocupação e contestação por parte da população, que nos últimos dias chegou mesmo a solicitar a presença da comunicação social para dar visibilidade aos constrangimentos causados pela obra de regeneração urbana em curso".

No passado dia 3 de Outubro Roberto Gonçalves, autarca eleito para a Assembleia de Freguesia da Ribeira Brava e candidato do CHEGA à Câmara Municipal nas eleições autárquicas, tinha alertado publicamente para os impactos negativos da intervenção, denunciando a falta de planeamento e de diálogo com os moradores e comerciantes locais.

Perante as recentes declarações do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, que afirma que a obra se encontra dentro do prazo previsto, Roberto Gonçalves considera que tal afirmação não reflecte a realidade sentida pela população.

“O que não pode ser ignorado é que o prazo inicial da obra foi sendo sucessivamente prolongado. Dizer agora que está dentro do prazo apenas porque o edital foi alterado não resolve os problemas que os moradores e comerciantes enfrentam diariamente”, afirma.

Segundo o autarca, a situação levanta sérias dúvidas sobre o planeamento e a gestão da empreitada, questionando se os atrasos e os constrangimentos resultam de falhas de coordenação do executivo municipal ou da atuação do empreiteiro responsável.

“Independentemente de onde esteja a responsabilidade, quem está a pagar o preço são os moradores e os comerciantes da Rua dos Dragoeiros, que enfrentam dificuldades de acesso, perda de clientes e um enorme impacto no seu dia a dia”, sublinha.

Segundo nota à imprensa, Roberto Gonçalves aproveita ainda para enaltecer a atitude dos residentes que decidiram dar voz ao problema e tornar pública a situação.

“Os ribeirabravenses não são cidadãos de segunda. Têm todo o direito de exigir respeito, transparência e obras feitas com planeamento e responsabilidade”, afirma.

Enquanto autarca eleito da Assembleia de Freguesia da Ribeira Brava, Roberto Gonçalves garante que continuará a acompanhar de perto esta situação e a defender os interesses da população.

“O meu compromisso é claro, estarei sempre ao lado dos ribeirabravenses, a dar voz às suas preocupações e a exigir que quem governa respeite a população e trabalhe com responsabilidade.”