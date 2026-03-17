PCP defende implementação de um regime de preço máximo do gás

O PCP realizou esta terça-feira, 17 de Março, uma acção de contacto com a população no Funchal, com o objectivo de denunciar "os preços exorbitantes do gás" praticados na Região Autónoma da Madeira e defender a implementação de um regime de preço máximo para este produto energético, à semelhança do que acontece nos Açores.

Junto ao Plaza Shopping, no Funchal, o dirigente do PCP, Ricardo Lume, alertou que “o preço do gás, em particular do gás de botija, continua a ser um problema que afeta grande parte da população, colocando em causa o conforto térmico, a qualidade de vida, a saúde e as condições económicas de milhares de famílias”.

O dirigente destacou ainda que “não é admissível que, no País e na Região, continuemos a ter preços do gás acima da média europeia. Em Espanha, por exemplo, uma garrafa de gás de 13 kg custa 16,61€, cerca de metade do valor pago na Madeira. Mas se não forem tomadas medidas imediatas, o preço do gás poderá aumentar de forma galopante”.

Ricardo Lume prosseguiu, afirmando que “se já não é aceitável que a nível nacional nada seja feito para reduzir a fatura do gás, é ainda mais grave que, na Região, o Governo do PSD, liderado por Miguel Albuquerque, esteja refém dos interesses de quem lucra com a especulação dos preços, optando por medidas assistencialistas de alcance limitado em vez de defender os interesses dos madeirenses e porto-santenses”.

O PCP denunciou também que, ao contactar a mesma empresa com actividade na Madeira e nos Açores, se verifica que, no Funchal, uma botija de gás de 13 kg custa 29,71€, enquanto em Ponta Delgada custa 21,94€, "uma diferença de 7,77€ que não se justifica apenas pela diferença da taxa de IVA".

A disparidade deve-se, segundo o PCP, "ao facto de nos Açores existir um regime de preço máximo para o gás, ao contrário do que acontece na Madeira, onde os consumidores são penalizados para beneficiar os lucros das empresas do sector".

Ricardo Lume conclui que “o PCP defende, e já apresentou na Assembleia da República uma proposta de lei para fixar o preço máximo do gás, o que permitiria que uma botija de 13 kg tivesse um preço máximo de cerca de 20€”.