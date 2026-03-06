“Nem Mais 1 Minuto de Silêncio” em Machico

O espectáculo de dança contemporânea “Nem Mais 1 Minuto de Silêncio”, da Associação ONE – Onde Nasce a Expressão, volta a subir ao palco este sábado, 7 de Março, às 21h00, no Auditório do Fórum Machico, numa sessão que assinala o Dia Nacional de Luto pelas Vítimas de Violência Doméstica.

Esta será a terceira apresentação pública da obra, que mantém o propósito artístico, social e solidário com que foi concebida. O espectáculo nasce a partir de testemunhos reais e retrata, de forma intensa e sensível, a transformação de uma relação inicialmente saudável em ciclos de controlo, violência e silêncio, dando expressão a uma realidade que continua a marcar a vida de muitas mulheres.

Através da linguagem da dança contemporânea, a Associação ONE procura sensibilizar o público para os sinais de violência doméstica, alertando para a importância da denúncia e do combate à normalização de comportamentos abusivos.

Desde a estreia, em Maio, o projecto tem assumido também uma dimensão solidária. Até agora, a associação já doou 2.234 euros ao Fundo de Provimento de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, valor que corresponde a 40 por cento do montante total angariado em 2025 e que permitiu apoiar nove vítimas. Parte da receita da bilheteira desta nova apresentação voltará a reverter para o mesmo fundo.

A escolha da data reveste-se de particular simbolismo. Num dia marcado pelo luto nacional pelas vítimas de violência doméstica, o espectáculo pretende ser também um momento de memória e reflexão, reforçando a necessidade de quebrar o silêncio em torno desta problemática e de assumir uma responsabilidade colectiva na sua prevenção e combate.

A poucos dias do Dia Internacional da Mulher, a reposição da obra pretende ainda sublinhar a importância de afirmar direitos, exigir respeito e promover uma sociedade mais consciente e informada.

Os bilhetes têm o custo de 10 euros. Os residentes no concelho de Machico beneficiam de um desconto de 50 por cento, no âmbito de uma parceria com o Município de Machico. As reservas podem ser feitas através do contacto telefónico 960 459 447.