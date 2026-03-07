FPF decreta um minuto de silêncio nos jogos de sábado por Lobo Antunes

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decretou hoje o cumprimento de um minuto de silêncio em todos os jogos das competições que organiza no sábado, como homenagem ao escritor António Lobo Antunes, que morreu na quinta-feira.

"A decisão pretende assinalar e honrar a memória de uma das figuras maiores da literatura portuguesa contemporânea, cuja obra marcou várias gerações em Portugal e no estrangeiro", refere a FPF em comunicado.

O organismo, liderado por Pedro Proença, salienta que esta decisão é uma forma de prestar tributo a António Lobo Antunes, no "quadro do luto nacional decretado pelo Governo".

O escritor António Lobo Antunes, um dos maiores nomes da literatura portuguesa desde a segunda metade do século XX, morreu na quinta-feira aos 83 anos.

António Lobo Antunes nasceu em Lisboa, em 01 de setembro de 1942, licenciou-se em Medicina, pela Universidade de Lisboa em 1969, tendo-se especializado em Psiquiatria, que mais tarde exerceu no Hospital Miguel Bombarda. Optou pela escrita a tempo inteiro em 1985, para combater a depressão que dizia ser comum a todas as pessoas.

A República Portuguesa condecorou o autor do "Memória de Elefante" com a grã-cruz da Ordem de Sant'Iago da Espada, em 2004 e, em 2019, com a Ordem da Liberdade. França deu-lhe o grau de "Commandeur" da Ordem das Artes e das Letras, em 2008. Foi Prémio Camões em 2007.