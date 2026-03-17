PS apresenta propostas de alteração ao diploma sobre fogos rurais

Sílvia Silva comentou o diploma do Governo que cria um Sistema Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, começando por enumerar erros na gestão da floresta e acusando o Executivo de querer passar a responsabilidade da prevenção para os privados e não garantir meios aos municípios.

O PS vai apresentar, na discussão na especialidade, proposta de alteração que incluem a articulação com o sistema nacional e integração na Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais.

Sílvia Silva defende a garantia de um "envelope financeiro" para as autarquias, bem como a revisão dos planos regionais de prevenção.

O PS também propõe o envolvimento do sector agrícola e pecuário, nomeadamente o pastoreio ordenado, na defesa da floresta e prevenção de incêndios.