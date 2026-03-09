União de Leiria recebe líder Marítimo em Alverca

A União de Leiria vai receber o Marítimo, no domingo, para a 26.ª jornada da II Liga de futebol, em Alverca, no distrito de Lisboa, por impossibilidade de jogar no seu recinto, devido aos danos da depressão Kristin.

Em comunicado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) informa que foi aceite o pedido de alteração apresentado pelo clube leiriense, quinto classificado com 38 pontos, com um jogo em atraso.

O requerimento foi feito "em virtude das intervenções em curso no Estádio dr. Magalhães Pessoa", em Leiria, "decorrentes dos danos causados pela depressão Kristin.

Os leirienses solicitaram a realização da partida frente ao Marítimo, atual líder da II Liga, com 50 pontos, no Estádio do Alverca, em Alverca do Ribatejo, o que foi aceite pela direção executiva da LPFP depois de "verificados os pressupostos para o deferimento do requerido".

Será a terceira jornada em que os leirienses vão jogar em casa emprestada, depois do Estádio Municipal dr. Magalhães Pessoa ter ficado severamente danificado, na sequência da depressão Kristin, de 28 de janeiro deste ano.

Nos dois anteriores, a equipa orientada por Fábio Pereira empatou (2-2) com o FC Porto B no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, e ganhou (1-0) ao Portimonense no Estádio José Gomes, na Amadora.