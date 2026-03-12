Miguel Fonseca arbitra o Nacional e João Pinheiro o Marítimo

Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou Miguel Fonseca, da Associação de Futebol do Porto, para o jogo Nacional- Estoril, encontro da 26.ª jornada da I Liga que está marcado para domingo, 15h30, no Estádio da Madeira. Curiosamente, Miguel Fonseca foi o árbitro do jogo da primeira volta entre ambas as equipas, encontro em que o Nacional empatou,1-1, mas em que o golo do Estoril resulta de uma grande penalidade muita contestada pelos alvinegros.

Na II Liga, o jogo grande da 26.ª jornada, União de Leiria- Marítimo – domingo, às 14h00, em Alverca - terá como árbitro João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga. O árbitro bracarense apitou no recente Benfica-FC Porto e é considerado por muitos com o melhor árbitro português da actualidade.