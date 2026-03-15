Dina Letra lidera lista única à coordenação regional do BE Madeira

Dina Letra lidera a única lista candidata à Comissão Coordenadora Regional do Bloco de Esquerda (BE) Madeira, que será apresentada na XIª Convenção Regional do partido, marcada para 29 de março de 2026, no Hotel Porto Santa Maria, na Zona Velha do Funchal.

A lista está associada à Moção de Orientação Política intitulada "Resistir para Avançar", que marca a recandidatura de Dina Letra à coordenação regional.

Paralelamente, foi apresentada uma lista/moção para a Comissão Regional de Jovens, tendo como primeiro subscritor Francisco Pinto.

Duas moções sectoriais também serão apreciadas durante a convenção: uma dedicada à defesa dos trabalhadores e ao reforço do sindicalismo, e outra centrada nas questões da juventude.