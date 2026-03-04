Papa Leão XIV pede paz para todo o mundo

O Papa Leão XIV pediu hoje paz para todo o mundo, durante a sua tradicional audiência geral no Vaticano, diante de peregrinos reunidos na praça de São Pedro.

"Continuamos a caminhada quaresmal num espírito de penitência e conversão, implorando a misericórdia e a paz de Deus para nós e para todo o mundo", disse o Papa na sua saudação aos fiéis de língua alemã.

Da mesma forma, dirigindo-se aos peregrinos de língua árabe, recordou a missão da Igreja Católica.

"A Igreja é chamada a ser missionária entre todos os povos para levar a Boa Nova de que Jesus Cristo é a nossa paz. Que o Senhor vos abençoe a todos e vos proteja sempre de todo o mal!", afirmou.

Desde o início do conflito, Leão XIV tem feito apelos à paz em todas as suas aparições públicas.

No passado domingo, após a oração do Angelus, o Papa exortou as potências internacionais a "travar a espiral de violência" no Médio Oriente e no Irão "antes que se torne um vórtice irreparável".

Leão XIV apelou ainda à "responsabilidade moral" das potências envolvidas na crise.

Além disso, na terça-feira, à saída da sua residência em Castel Gandolfo, nos arredores de Roma, falou aos jornalistas sobre a necessidade de procurar soluções diplomáticas "sem o uso de armas".

"Rezem pela paz, trabalhem pela paz, menos ódio; o ódio está a aumentar no mundo", disse Leão XIV aos jornalistas.