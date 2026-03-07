Papa diz aos capelães militares que a missão do soldado cristão é preservar a paz

O Papa Leão XIV afirmou hoje que a missão do soldado cristão é "defender os débeis, salvaguardar a convivência pacífica, responder aos desastres, trabalhar em missões internacionais para preservar a paz" e "restabelecer a ordem".

O Papa discursou assim ao receber os capelães militares de Itália.

Leão XIV reafirmou as suas palavras usando o discurso de João Paulo II aos militares no jubileu do ano 2000, quando recordou aos soldados que estavam convocados para "defender os débeis, proteger os honestos" e "fomentar a coexistência pacífica dos povos".

Durante o discurso, o atual pontífice destacou que o trabalho do capelão militar se desenvolve muitas vezes em silêncio, "em lugares de paz e de conflito, em bases militares e contextos operativos, em capelas e tendas de campanha".

"Numa sociedade marcada pela mobilidade humana e a pluralidade cultural, o capelão também se coloca ao serviço do diálogo entre povos, culturas e religiões, dando testemunho de uma Igreja que é instrumento de unidade", defendeu.

"O seu trabalho espiritual contribui, assim, para a promoção do bem comum e da paz social, fruto -- como recordou o Papa Francisco -- de um trabalho paciente, que requer formação, justiça e caridade", destacou.

De acordo com o Papa, a identidade militar forja-se na generosidade, espírito de serviço, "aspirações elevadas e sentimentos profundos".

Defendeu ainda que é preciso inspirar os códigos, normas e missões da vida militar com "a essência do Evangelho", para que a segurança e a paz, o bem comum dos povos, sejam sempre a prioridade.