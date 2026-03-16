Márcio Amaro actuou no maior evento português na Austrália

O cantor madeirense foi o convidado de honra para o maior festival português na Austrália que decorreu ontem na localidade de Petersham, na cidade de Marrickville.

Este evento popular é conhecido por 'Petersham Festival - Bairro Português' e acontece durante um dia e pretende celebrar a cultura e a história portuguesa, numa comemoração que conta com a presença de música, dança e gastronomia portuguesas.

Márcio Amaro começou confessou ao DIÁRIO que nunca tinha participado neste festival na Austrália. Trata-se do maior evento da comunidade portuguesa naquele país. “Foi uma estreia em grande, simplesmente espetacular com milhares a assistir ao meu concerto.

“Foi verdadeiramente gratificante e emocionante ao ver o público a cantar e a dançar e com os braços no ar”, transmitiu o artista madeirense.

O cantor revelou ainda que teve oportunidade de estar com o primeiro-ministro Australiano, Anthony Albanese, do mayor da cidade de Marrickville, Darcy Bynne e da Embaixadora de Portugal na Australia, Carla Saragoça que marcaram presença nesta iniciativa da comunidade portuguesa.

Salientou que o primeiro-ministro Australiano e o Mayor da Cidade fizeram parte do discurso em português o que demonstra o carinho especial e estima que autoridades têm pela comunidade portuguesa.

“O meu espectáculo foi muito intenso e cada música que eu cantei, consegui sentir no público uma energia enorme e a felicidade de ouvir e sentir a língua portuguesa. Eu sou um cantor e canto as minhas músicas originais em português e compostas por mim,” frisou.

Neste evento participaram muitos emigrantes madeirenses, que quiseram acompanhar o artista da Madeira.

O evento é organizado pelas seguintes instituições; Portugal Madeira Club, Portuguese Ethnographic Museum of Australia, Portuguese seniors – Tom Foster Community Centre, Portuguese seniors – Seaview Street Hall, Inner West Council Multicultural Advisory Committee e pelo Consulado de Portugal em Sydney.

Márcio Amaro está a realizar uma tour pela Austrália que começou em Janeiro por ocasião das Comemorações do 'Dia da Madeira' no Madeira Portugal Club. Esta tour termina no final deste mês em Perth com dois concertos, sendo um deles no Clube Português em Fremantle.