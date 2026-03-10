 DNOTICIAS.PT
"Votar implica responsabilidade para o bem e para o mal", diz Albuquerque sobre crise política em S. Vicente

Foto Hélder Santos/Aspress

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, comentou hoje a crise política em São Vicente, sublinhando a responsabilidade dos eleitores face às escolhas feitas.

“As pessoas votaram, deram maioria ao partido Chega e agora houve um desentendimento. Votar implica responsabilidade para o bem e para o mal. Foram escolhas que foram feitas. As pessoas agora têm que constatar as escolhas que fizeram e se as consequências forem negativas o voto por vezes traz também consequências negativas", disse à margem da cerimónia de distinção da  FN Hotelaria, que decorreu no salão nobre do Governo Regional. 

José Carlos Gonçalves afasta cenário de eleições intercalares

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, José Carlos Gonçalves, garantiu que não haverá eleições intercalares no concelho, apesar da crise política que levou à retirada de pelouros a dois vereadores do executivo.

