"Votar implica responsabilidade para o bem e para o mal", diz Albuquerque sobre crise política em S. Vicente

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, comentou hoje a crise política em São Vicente, sublinhando a responsabilidade dos eleitores face às escolhas feitas.

“As pessoas votaram, deram maioria ao partido Chega e agora houve um desentendimento. Votar implica responsabilidade para o bem e para o mal. Foram escolhas que foram feitas. As pessoas agora têm que constatar as escolhas que fizeram e se as consequências forem negativas o voto por vezes traz também consequências negativas", disse à margem da cerimónia de distinção da FN Hotelaria, que decorreu no salão nobre do Governo Regional.