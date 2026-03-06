PRR financia melhoria energética no Hospital Dr. João de Almada

As obras de melhoria energética no Hospital Dr. João de Almada estão concluídas e o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita esta manhã, pelas 11 horas, aquele estabelecimento hospitalar, localizado na freguesia do Monte, no Funchal.

Estas obras inserem-se numa empreitada mais lata, de implementação de medidas de melhoria energética em 3 edifícios públicos.

No caso, o investimento agora realizado ascende a 1.247.774,54 euros, a que acresce IVA, e decorre ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O objectivo da empreitada passou por melhorar as condições de atendimento e de trabalho para utentes e profissionais, elevando a classificação energética do Hospital de C para A+. Em termos gerais, pretendeu-se dar melhores condições de conforto térmico e acústico aos utentes.

Os trabalhos incluíram a substituição do sistema de iluminação, a instalação de sistemas fotovoltaicos para autoconsumo sem baterias e sistema solar térmico incluindo caldeiras de compensação, a substituição de sistemas de aquecimento e águas por bombas de calor, a colocação de isolamento térmico na cobertura em lajetas isolantes, a substituição de vãos envidraçados por caixilharia com corte térmico e a aplicação de sistema de gestão técnica centralizada.

O que incluiu a substituição de todas as fachadas e melhoria também da rede de águas quentes, com a introdução de novas caldeiras, que permitiu a resolução de um problema de há algum tempo. É que, face ao número de utentes, o hospital tinha falta de água quente em alguns horários, sendo que, com esta intervenção, haverá uma duplicação na capacidade de fornecimento.

Paralelamente, a introdução de painéis fotovoltaicos irá possibilitar a redução da factura energética do hospital.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 às 15h00 - 4.º Encontro Regional da Delegação Regional BAD Madeira da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais da Informação e Documentação

-10h00 - Cerimónia de Tomada de Posse da Juíza de Direito Teresa do Rosário Ferreira de Sousa, como Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, com a presença de Rubina Leal, Ireneu Barreto, no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira

- 10h30 - Conferência de imprensa no âmbito dos 50 anos da UMAR e do Dia Internacional das Mulheres e outras iniciativas relacionadas com o Dia Internacional das Mulheres, na Sede da UMAR Madeira

- 10h30 - José Manuel Rodrigues preside à sessão pública de apresentação dos resultados do projecto scector Portuário/Logística – Criação de PCS (Port Community System), na Gare Marítima da Madeira, no Porto do Funchal

- 11h00 - Apresentação do novo projecto imobiliário da Savoy Residence, na Azinhaga da Casa Branca, no Funchal, junto ao hotel Gardens

- 12h00 - Partido Socialista realiza Conferência de imprensa, junto ao Centro de Saúde do Santo da Serra

- 14h00 - III Seminário CRESCER, que assinala as comemorações do Dia Europeu da Terapia da Fala, sob o tema 'Inteligência Artificial e Neurodesenvolvimento: Oportunidades, limites e desafios éticos no trabalho com crianças e famílias', na Sala da Assembleia Municipal do Funchal

- 14h00 às 19h00 - 32.ª Edição da Ação Científico-Pedagógica do Departamento de Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira, com o tema 'Ambientes de Aprendizagem e Sucesso Educativo', no Madeira Tecnopolo

- 15h00 - Ireneu Barreto recebe o Comandante da Zona Militar da Madeira, Brigadeiro-General José Carlos Loureiro, no Palácio de São Lourenço

- 15h00 - Apresentação do Livro 'Rosa dos Ventos Poéticos' de Teresa Faria, no salão Nobre da Junta de freguesia de Machico

- 15h30 - Micaela Freitas recebe a sua homóloga dos Açores, Mónica Seidi, no Design Centre Nini Andrade Silva

- 16h00 - Inauguração da Exposição 'Altar dos Perfumes', que reúne obras da artista plástica madeirense Domingas Pitta, com a presença de Eduardo Jesus, no Núcleo Histórico de Santo Amaro

- 16h30 - Ireneu Barreto desloca-se ao Paço Episcopal para apresentar cumprimentos de despedida



- 17h15 - Sessão de lançamento do Vol. 1 (2025) da Commentarium: Journal of Humanities Studies (CJHS), uma nova revista científica dedicada à investigação na área das Humanidades, no auditório do Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas

- 17h30 - Cerimónia de Homenagem a Ireneu Cabral Barreto, e também a cerimónia de encerramento das comemorações dos 200 Anos do Paiol do Funchal, com a presença de José Manuel Rodrigues, no Paiol do Funchal

- 18h00 - Conferência 'Menopauza e Agora?', com a intervenção Laura Faria, na Casa do Povo de Nossa Senhora da Piedade

- 19h00 - A Tuna D’Elas – Tuna Feminina da Universidade da Madeira com atuações de Rua, na Zona Velha do Funchal

- 19h30 - CDS-PP Madeira vai promover atividade sobre cibersegurança e burlas online, no auditório da Junta de Freguesia de São Martinho

- 20h00 - Conservatório - Escola das Artes da Madeira e o Núcleo Regional Madeira e a Liga Portuguesa Contra o Cancro apresentam: 'História Alegre de Portugal', um espectáculo de teatro musical divertido e educativo, no Teatro Municipal Baltazar Dias

CURIOSIDADES:

- Dia Europeu da Terapia da Fala e Dia Mundial da Oração

- Este é o sexagésimo sexto dia do ano. Faltam 300 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES:

1475 - Nasce o italiano Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, Michelangelo, pintor, escultor, arquiteto, pedagogo, poeta e visionário, autor das estátuas de David e da Pietá, dos frescos da Capela Sistina e da Biblioteca do Vaticano.

1480 -- Ratificação do Tratado de Alcáçovas entre Portugal e Espanha, que reconhece a soberania portuguesa sobre a Madeira, os Açores, a Guiné, Cabo Verde e Fez.

1619 -- Nasce o escritor francês Savinien Cyrano de Bergerac, cujas obras combinavam sátira política e fantasia científica.

1635 - O imposto "real - d'água" é alargado a todo o território português.

1851 - Nasce no Brasil. Miguel Augusto Bombarda, médico, cientista e pioneiro da psiquiatria, militante republicano, um dos promotores da Revolução de 1910.

1871 - Nasce, em Seia, Afonso Costa, advogado, estadista republicano, fundador e dirigente do Partido Democrático.

1881 - Realiza-se um comício contra o Tratado de Lourenço Marques, no Teatro D. Fernando, em Lisboa, promovido pelo jornal O Século.

1890 -- É publicada a regulamentação da Lei do Ensino de 09 de agosto de 1888, que permite a abertura de escolas públicas secundárias femininas.

1902 -- Fundação do Madrid Football Club, atual Real Madrid.

1919 -- O Governo da I República lança a política de habitação social, com a construção de bairros operários na margem sul do Tejo, junto a Lisboa.

1921 - É fundado o Partido Comunista Português. Antecedera-o a Federação Maximalista Portuguesa.

1932 -- Morre, com 77 anos, o compositor e maestro norte-americano John Philip de Sousa, compôs 136 marchas militares, que incluem a famosa "Sempre Fidelis" " (1888), que se tornou a marcha oficial do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, "The Washington Post" (1889), "The Liberty Bell" (1893) e "The Stars and Stripes Forever " (1897).

1944 - II Guerra Mundial. A Força Aérea norte-americana começa os bombardeamentos diurnos de Berlim.

1946 - A França reconhece o Vietname na federação da Indochina.

1947 - É estabelecido o regime jurídico da contratação coletiva.

1970 - Alexandre Dubcek é expulso do Partido Comunista checo.

1980 - A escritora Marguerite Yourcenar, de 76 anos, é a primeira mulher eleita para a Academia Francesa, uma instituição literária exclusiva com um número limitado de 40 membros.

1983 - O partido democrata-cristão, do chanceler alemão Helmut Kohl, vence as eleições gerais na República Federal da Alemanha. No Parlamento entram, pela primeira vez, deputados do partido Os Verdes.

1991 -- Iraque. Revolta dos xiitas do Sul e dos curdos, a Norte. O país fica à beira da guerra civil.

1992 - Morre, com 83 anos, a pintora luso-francesa Maria Helena Vieira da Silva, as suas obras estão expostas na Fundação Arpad Szenes e Maria Helena Vieira da Silva.

1994 -- Morre, com 68 anos, Melina Mercouri, antiga atriz, deputada pelo Partido Socialista (PASOK) e ministra grega da Cultura. Recebeu a Palma de Melhor Atriz do Festival de Cannes em 1960, pela interpretação em "Nunca ao Domingo".

2001 -- Eduardo Ferro Rodrigues, ministro do Trabalho e da Solidariedade do XIV Governo Constitucional, substitui Jorge Coelho como ministro do Equipamento Social.

2003 - Timor-Leste, pela ministra de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, Ana Pessoa, e pela titular do Plano e Finanças, Madalena Boavida, e a Austrália, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Alexander Downer, assinam em Díli, Timor-Leste, um acordo técnico "Acordo Internacional de Uniformização" para gerir a exploração de uma das reservas de gás natural mais lucrativas do Mar de Timor, o poço de Greater Sunrise.

2005 - Três quadros do pintor norueguês Edvard Munch são roubados de um hotel do sudeste da Noruega, meio ano após o roubo de o "Grito" e a "Madona", do Museu Munch, em Oslo.

- Morre, com 98 anos, Hans Albrecht Bethe, cientista norte-americano de origem alemã, Prémio Nobel da Física em 1967, defensor do desarmamento nuclear, Prémio da Paz Albert Einstein.

2006 - A Comissão Constitucional do parlamento espanhol aprova, com emendas, a redação final do preâmbulo do novo Estatuto autonómico da Catalunha.

2007 - Dois atentados suicidas contra um grupo de peregrinos xiitas provocam pelo menos 117 mortos e dezenas de feridos na região de Hilla, a Sul de Bagdad, Iraque.

- Morre, com 77 anos, Jean Baudrillard, sociólogo e filósofo francês, um dos teóricos do pós-modernismo, autor de "O Sistema dos Objetos", "A Sociedade de Consumo", "Simulacros e Simulação" e "América".

2008 - O Governo aprova a proposta do segundo protocolo modificativo ao acordo ortográfico da língua portuguesa, de 1991, compromete-se a adotar as medidas adequadas para "garantir o necessário processo de transição, no prazo de seis anos".

- Cinco islamitas alegadamente ligados à Al-Qaida são acusados pelo tribunal especial, em Rawalpindi, no Paquistão, do assassínio, a 27 de dezembro, num atentado, da ex-primeira-ministra Benazir Bhutto e colocados em prisão preventiva por um tribunal antiterrorista.

2009 -- Morre, com 79 anos, Henri Pousseur, compositor belga, antigo titular da Orquestra Filarmónica de Liège.

2011 - Macau e a província vizinha de Guangdong assinam, em Pequim, um Acordo-Quadro de cooperação que potencia o papel de plataforma e a diversificação económica da Região Administrativa Especial chinesa e a internacionalização da província continental.

2012 -- Morre, com 78 anos, Francisco Xavier do Amaral, antigo Presidente de Timor-Leste e um dos fundadores da Associação Social-Democrata Timorense.

2013 -- Morre, com 68 anos, Alvin Lee, guitarrista britânico fundador dos Ten Years After.

- Morre, com 42 anos, Alexandre Magno Abrão, vocalista do grupo rock brasileiro Charlie Brown Jr.

2014 - Dez feridos e duas pessoas identificadas por desacatos é o resultado da manifestação dos profissionais das forças e serviços de segurança na Assembleia da República.

- O presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, em Bruxelas, anuncia que a União Europeia suspende as negociações para a isenção de vistos com a Rússia, por causa da situação na Ucrânia.

- Morre, com 68 anos, a historiadora, poetisa e cronista Josefina Teresa Fernandes Moreira, Fina d'Armada. Homenageada, em 2010, pela União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR).

- Morre, com 65 anos, o escritor espanhol Leopoldo María Panero, considerado um "enfant terrible" da poesia espanhola, publicou pela primeira vez, em 1968, o livro "Por el camino de Swant".

2016 -- Morre, com 94 anos, Nancy Reagan, antiga primeira-dama dos Estados Unidos. Na Casa Branca lança, em 1982, a campanha de consciencialização "Diz não" às drogas.

- Morre, com 100 anos, a peruana Maria Rostworowski, historiadora, intelectual e fundadora e investigadora principal do Instituto de Estudos Peruanos.

2017 - É implantado o primeiro dispositivo de assistência circulatória interno, conhecido como "coração artificial", em Portugal, no Hospital de Santa Marta, em Lisboa, pela equipa dirigida pelo cirurgião José Fragata.

2018 - Representantes de Timor-Leste, ministro-adjunto do primeiro-ministro timorense para a Delimitação de Fronteiras, Agio Pereira, e da Austrália, ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Julie Bishop, assinam, numa cerimónia na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, Estados Unidos, um tratado histórico que pela primeira vez define as fronteiras marítimas entre os dois países no Mar de Timor, disputadas durante décadas.

- Morre, com 75 anos, John Sulston, cientista britânico, um dos pioneiros da descodificação do genoma humano, galardoado com o Prémio Nobel da Física em 2002 pelo seu contributo para a compreensão do mecanismo que permite aos genes controlar a divisão e a morte das células na formação de um organismo completo. Foi um dos fundadores do Instituto Sanger, em Hinxton, no centro de Inglaterra, um dos centros científicos que no Reino Unido lideram a investigação genética.

2022 - O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pede cessar-fogo imediato ao Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Em 2023 - O Governo exonera o presidente do Conselho de Administração e a presidente executiva da TAP, Manuel Beja e Christine Ourmières-Widener, na sequência do relatório da Inspeção Geral de Finanças sobre a saída de Alexandra Reis da companhia. Luís Silva Rodrigues deixa a liderança da SATA para assumir os cargos de presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da TAP.

- Morre, com 80 anos, Américo Duarte, antigo operário da Lisnave, foi o primeiro deputado eleito pela União Democrática Popular (UDP), um dos partidos que, em 1999, esteve na origem da constituição do Bloco de Esquerda.

2024 - Partido Socialista espanhol (PSOE) e os dois partidos independentistas da Catalunha representados no parlamento nacional chegam a um acordo para a aprovação definitiva da lei de amnistia de separatistas da região.

- Morre, com 84 anos, António-Pedro Vasconcelos, realizador, produtor, crítico e professor de cinema, fundou o Centro Português de Cinema. Realizou e escreveu o seu primeiro filme "Perdido por Cem", em 1973. Vencedor de múltiplos Globos de Ouro e Prémios Sophia em Portugal, foi ainda distinguido em 2020 pela Academia Portuguesa de Cinema com um prémio de carreira. Em 1992, foi condecorado com a Ordem do Infante D. Henrique pelo então Presidente da República, Mário Soares, para quem tinha feito os tempos de antena.

2025 - Morre, com 77 anos, José António Saraiva, arquiteto, jornalista, cronista e autor português. Fundador do semanário Sol, depois de 22 anos como diretor do Expresso.

