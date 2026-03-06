SESARAM acompanha mais de 500 doentes com patologia renal na Região

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) acompanha actualmente mais de 500 doentes com patologia renal na Região, a maioria dos quais em programa de hemodiálise, além de um número significativo de doentes transplantados.

Os dados foram revelados esta sexta-feira, durante a sessão de abertura das V Jornadas de Nefrologia da Madeira, que decorrem até amanhã.

Na sessão de abertura, foi sublinhado que a doença renal constitui actualmente um dos maiores desafios dos serviços de saúde, devido ao seu impacto clínico, social e financeiro, bem como que a prevalência crescente deste tipo de patologia exige planeamento estratégico, organização eficiente dos serviços e uma integração efectiva de cuidados.

Durante a intervenção, o vice-presidente do Conselho de Administração do SESAARAM, João Vares Luís, que esteve em representação da secretária regional Micaela Freitas, destacou que o Serviço de Nefrologia do SESARAM, liderado pelo médico nefrologista, Gil Silva, assume "um papel central nesta estratégia". Para além de assegurar o único serviço de internamento dedicado à patologia renal na Região, coordena todo o programa de terapêutica substitutiva da função renal, garantindo acompanhamento especializado, continuidade assistencial e diferenciação técnica.

Entre as áreas de reforço da capacidade assistencial, foram apontados o programa estruturado de seguimento de transplantados renais, o funcionamento contínuo do Centro de Diálise do Hospital Dr. Nélio Mendonça, o aumento das sessões de hemodiálise no Porto Santo e o crescimento da diálise peritoneal, reforçando a aposta nas terapêuticas domiciliárias.

A proximidade aos cidadãos foi igualmente destacada, com iniciativas como o programa '+ Hospital na Comunidade' e o projecto 'Saúde Renal em Casa', que têm contribuído para melhorar a qualidade de vida dos doentes e optimizar a gestão de recursos públicos.

O vice-presidente reforçou ainda que estes resultados reflectem uma estratégia definida pela Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil e concretizada pelo Conselho de Administração do SESARAM, em articulação com o Serviço de Nefrologia, apostando na diferenciação técnica, na proximidade e na integração de cuidados.

Concluiu reafirmando "a total disponibilidade" da tutela para colaborar com todas as iniciativas que promovam "mais e melhor conhecimento e mais e melhores cuidados".

As Jornadas de Nefrologia, que assinalam também o compromisso do Serviço em promover conhecimento e prevenção, continuam a fortalecer a articulação com os cuidados de saúde primários, promovendo capacitação profissional e diagnóstico precoce, contribuindo para um Serviço de Saúde cada vez mais confiável, seguro e de excelência.