Benfica visita Arouca e pode igualar provisoriamente o Sporting
Nacional joga amanhã com o Estoril Praia
O Benfica visita hoje o Arouca, na 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e pode igualar provisoriamente na segunda posição o bicampeão Sporting, cujo jogo com o Tondela foi adiado para data a anunciar.
Depois do encontro com o FC Porto (2-2), os 'encarnados' tentam regressar aos triunfos frente ao 11.º classificado, às 20:30, num encontro em que não vão contar novamente com o norueguês Aursnes e podem também não ter José Mourinho no banco, depois de ter sido castigado com um jogo e 11 dias de suspensão, após a expulsão frente aos 'dragões'.
O Benfica, que permanece invicto e tem 59 pontos, menos sete do que o líder FC Porto, que joga no domingo com o Moreirense, e menos três do que o Sporting, apenas perderam uma vez em casa do Arouca - e em Aveiro - em oito encontros, não sofrendo golos nas últimas quatro visitas.
Com o Sporting de Braga a ter também o seu jogo adiado, o Gil Vicente pode colocar-se a dois pontos do quarto lugar, caso vença na receção ao Alverca (10.º), que não ganha há sete encontros e vem de quatro empates consecutivos.
Na estreia do treinador Gil Lameiras, que substituiu Luís Pinto, o Vitória de Guimarães (nono classificado) vai deslocar-se a casa do Famalicão (sexto), que procura manter-se na luta pelos lugares de qualificação europeia.
Programa da 26.ª jornada:
- Sábado, 14 mar:
Vitória de Guimarães - Famalicão, 15:30
Gil Vicente - Alverca, 18:00
Arouca - Benfica, 20:30
- Domingo, 15 mar:
Nacional - Estoril Praia, 15:30
AVS - Santa Clara, 15:30
Rio Ave - Estrela da Amadora, 18:00
FC Porto - Moreirense, 20:30
- Quinta-feira, 23 abr:
Casa Pia - Sporting de Braga, 20:15 (*)
- Data por definir:
Sporting - Tondela
(*) - Jogo sujeito a alteração.