Benfica visita Arouca e pode igualar provisoriamente o Sporting

O Benfica visita hoje o Arouca, na 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e pode igualar provisoriamente na segunda posição o bicampeão Sporting, cujo jogo com o Tondela foi adiado para data a anunciar.

Depois do encontro com o FC Porto (2-2), os 'encarnados' tentam regressar aos triunfos frente ao 11.º classificado, às 20:30, num encontro em que não vão contar novamente com o norueguês Aursnes e podem também não ter José Mourinho no banco, depois de ter sido castigado com um jogo e 11 dias de suspensão, após a expulsão frente aos 'dragões'.

O Benfica, que permanece invicto e tem 59 pontos, menos sete do que o líder FC Porto, que joga no domingo com o Moreirense, e menos três do que o Sporting, apenas perderam uma vez em casa do Arouca - e em Aveiro - em oito encontros, não sofrendo golos nas últimas quatro visitas.

Com o Sporting de Braga a ter também o seu jogo adiado, o Gil Vicente pode colocar-se a dois pontos do quarto lugar, caso vença na receção ao Alverca (10.º), que não ganha há sete encontros e vem de quatro empates consecutivos.

Na estreia do treinador Gil Lameiras, que substituiu Luís Pinto, o Vitória de Guimarães (nono classificado) vai deslocar-se a casa do Famalicão (sexto), que procura manter-se na luta pelos lugares de qualificação europeia.

Programa da 26.ª jornada:

- Sábado, 14 mar:

Vitória de Guimarães - Famalicão, 15:30

Gil Vicente - Alverca, 18:00

Arouca - Benfica, 20:30

- Domingo, 15 mar:

Nacional - Estoril Praia, 15:30

AVS - Santa Clara, 15:30

Rio Ave - Estrela da Amadora, 18:00

FC Porto - Moreirense, 20:30

- Quinta-feira, 23 abr:

Casa Pia - Sporting de Braga, 20:15 (*)

- Data por definir:

Sporting - Tondela

(*) - Jogo sujeito a alteração.