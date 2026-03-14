Falta de protecção em fixações de mastros na Praia Formosa

Um transeunte no Complexo Balnear da Praia Formosa reportou ao DIÁRIO a existência de suportes metálicos expostos na zona rochosa junto ao posto de vigilância dos nadadores-salvadores.

As peças em causa, que servem de fixação para os mastros das bandeiras durante a época balnear, encontram-se sem protecção durante o período de inverno.

Segundo o relato, estas estruturas permanecem descobertas durante os meses de Setembro e Maio, altura em que os mastros são removidos. Embora não se localizem directamente na via principal de circulação, situam-se numa área acessível onde o movimento de crianças e adultos é constante.

Foto OD

O queixoso, refere, ainda, que no último ano chegou a alertar o responsável pelo complexo balnear para o risco de queda ou de ferimento.

Após essa interacção, foi colocada uma protecção de 'esferovite' em alguns dos pontos de fixação para minimizar o impacto em caso de acidente, mas a medida não foi aplicada a todas as estruturas visíveis na zona.

A exposição destes elementos metálicos, que apresentam extremidades rígidas, é apontada como um perigo potencial para quem circula ou brinca naquela área da praia, uma das mais concorridas da cidade do Funchal.