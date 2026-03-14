Cathro destaca qualidade do Nacional e pede respeito pelo Estoril Praia

Depois de dois jogos sem marcar, o treinador do Estoril Praia quer regressar às vitórias frente ao Nacional, na 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e lembra a qualidade que a equipa já demonstrou.

"Todos sabem a dificuldade que esta deslocação tem: a viagem, o estádio numa zona mais alta, o ar diferente, mas a principal razão é pela qualidade da equipa do Nacional. A maior dificuldade vai ser a competitividade, agressividade e energia que esta equipa tem, com uma bola parada com muita qualidade e várias maneiras de se organizar defensivamente. É uma boa equipa", disse Ian Cathro, na antevisão à visita aos madeirenses.

Sobre o momento do Estoril Praia, o escocês voltou a mostrar-se incrédulo com algumas críticas aos 'canarinhos' depois de não terem marcados golos nos últimos dois jogos, e lembrou o que a equipa da Linha já deu a este campeonato.

"Falar num Estoril em crise é absurdo, não faz sentido. É uma falta de respeito pelo que os jogadores estão a fazer. É absurdo pensar que temos a obrigação de fazer três ou quatro golos todas as semanas. É muito negativo procurar identificar o lado não tão bom, em vez de olhar para um grupo de jogadores que tem dado tão bons momentos ao campeonato português. Temos de valorizar a qualidade deste grupo de trabalho", pediu o treinador.

Cathro assumiu que "há aspetos a melhorar", advertindo que "é preciso um pouco de calma".

"Estou consciente das áreas em que temos de melhorar, a equipa que temos de construir para a próxima época, mas só quero que o trabalho destes jogadores seja reconhecido. Estamos a falar do Estoril e temos de ter mais equilíbrio a falar das coisas, mesmo sabendo que não somos perfeitos e temos muita coisa para melhorar", assumiu o técnico que orienta a equipa pela segunda época seguida.

Sobre as limitações do plantel, Cathro admitiu que tem apenas dois defesas centrais disponíveis, mas mostrou-se contente pelo regresso de João Carvalho, que cumpriu castigo, e pelo recuperação cada vez mais próxima de Laximicant, Xeka e Lominadze.

O Estoril Praia, oitavo classificado, com 34 pontos, visita no domingo, às 15:30, o Nacional, 15.º, com 22 pontos, no Estádio da Madeira, numa partida que será arbitrada por Miguel Fonseca, da associação do Porto.